В Хасково протестират срещу ветрогенератори в защитена зона

Природозащитници излизат на протест днес пред РИОСВ – Хасково срещу проекта за изграждане на 26 ветрогенератора в защитена зона „Крумовица“. Демонстрацията е насрочена непосредствено преди заседанието на Експертния екологичен съвет, който трябва да се произнесе по оценката за въздействие върху околната среда.

От Българското дружество за защита на птиците предупреждават, че съоръженията с височина 249 метра са планирани в непосредствена близост до гнезда на египетски лешояди и скални орли. Според организацията проектът крие сериозен риск за защитени видове.

Срещу инвестиционното намерение вече са се подписали над 5000 души, а възражения са изпратили граждани, научни институти, ловни дружества и международни природозащитни организации. Протестиращите настояват проектът да бъде спрян и всички научни становища да бъдат взети предвид при вземането на окончателното решение.