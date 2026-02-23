Двама пияни шофьори останаха без автомобили

Двама пияни шофьори пренощуваха в полицейския арест, а личните им моторни превозни средства са иззети, съобщиха от полицията.

Във Второ РУ осъмнал 58-годишен пловдивчанин, засечен около 20 ч. снощи да управлява на бул. „Пещерско шосе“ лек автомобил „Тойота“ с концентрация на алкохол над 2,3 промила.

В неделя, в Първо РУ пък попаднал друг жител на областния град, на 62 години. На бул. „Александър Стамболийски“ той участвал в пътнотранспортно произшествие с лекия си автомобил „Фолксваген“, а пробата му с дрегер отчела наличие на около 2,2 промила.

Срещу извършителите се водят бързи производства.