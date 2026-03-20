24 формации влизат в битката за парламента

От полунощ официално започна предизборната кампания за парламентарния вот на 19 април. Това ще бъде осмият избор за Народно събрание от 2021 г. насам.

В надпреварата участват 24 формации – 14 партии и 10 коалиции, като всички са регистрирали листи в цялата страна. Кандидатите за депутати са общо 4786, от които близо 30% са жени.

Кампанията ще се води на български език и при свободна агитация – както чрез срещи с избиратели, така и през медиите, съгласно Изборния кодекс.

Жребият за номерата в бюлетината вече беше изтеглен от Централната избирателна комисия. Предизборната надпревара ще продължи до 17 април включително.