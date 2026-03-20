Клиниката по кожни и венерически болести към УМБАЛ „Свети Георги“ отново отваря врати за безплатни прегледи в периода 25-27 март 2026 г. Тази инициатива ще бъде с акцент върху атопичния дерматит и е част от кампанията „Здраве за всички“, която поставя фокус върху ранната диагностика и превенцията на заболяванията, промоцията на здравето и профилактиката на болестите, както и върху повишаването на здравната култура и информираността на пациентите.

Атопичният дерматит, известен още като атопична екзема, е хронично възпалително кожно заболяване. Характеризира се със суха кожа, зачервяване и възпалени участъци, които могат да се появят по лицето, ръцете, краката, китките и най-често в кожните гънки. Заболяването се съпровожда от силен сърбеж, който често води до разраняване на кожата. Протича с периоди на обостряне и подобрение.

Смята се, че причините за развитието му са комплексни – свръхактивна имунна система, нарушена кожна бариера и генетична предразположеност. Атопичният дерматит може да се прояви във всяка възраст, включително при новородени, но сравнително често се наблюдава и при юноши и възрастни.

Състоянието често се обостря през пролетта заради променливото време, цъфтежа на растенията и повишеното изпотяване. През този сезон се появяват нови алергени, които активират имунната система и могат да влошат симптомите на екземата.

Ежедневната грижа включва редовно използване на т.нар. емолиенти – овлажняващи средства, които подпомагат възстановяването на кожната бариера. При необходимост се назначава и специфично лечение, което трябва да бъде предписано от специалист дерматолог.

От безплатните прегледи могат да се възползват деца и възрастни със съмнение за атопичен дерматит. Пациентите ще получат консултация от специалист, насоки за правилна грижа за кожата и препоръки за лечение.

Прегледите ще се извършват в Клиниката по кожни и венерически болести към УМБАЛ „Свети Георги“, бул. „Васил Априлов“ 15А, с предварително записване в делнични дни на телефон: 032 602 469.