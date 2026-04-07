Румен Радев: Пеевски е един обикновен олигарх, който ще бъде свален от сцената на 19 април

Бизнес моделът на Певски, Борисов и ПП е да търгуват националния интерес, за да получат подкрепа отвън, подчерта лидерът на „Прогресивна България“ в интервю за журналиста Мартин Карбовски

„Пеевски е един обикновен олигарх, който ще бъде свален от сцената на 19 април”. Това заяви лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев в интервю за журналиста Мартин Карбовски.

„Борисов, Пеевски и ПП са готови да дават всичко. Така работи техният бизнес модел, защото знаят, че нямат народната подкрепа. Единственият начин да имат някаква подкрепа, това е да я търсят отвън и затова те разиграват тази грозна търговия с националния интерес”, каза Румен Радев в отговор на въпрос и подчерта, че ще бъде сложен край на тези порочни практики.

„Към момента „Прогресивна България“ няма ясно изразен политически партньор, защото всички потенциални такива, по един или друг начин, влязоха във вредни сглобки”, посочи още Радев на въпроса за евентуални коалиционни партньори след парламентарните избори.

Лидерът на „Прогресивна България” припомни, че българите еднозначно са заявили, че нямат доверие на сегашната политическа класа и на идващите избори ще покажат, че нейното време е изтекло.

Запитан за инициирания от него референдум за готовността на България да въведе еврото, Румен Радев подчерта, че индикациите за икономически трудности поради липсата на готовност на институциите са се виждали още през миналата пролет, но от това не са последвали никакви мерки от страна на управляващите. „Последва прибързано и неподготвено влизане в еврозоната, което нанася поражения на джоба на българските граждани“, припомни Румен Радев.

Той подчерта също така, че претендиращите да са най-големи демократи, които се кълнат ежедневно в демокрацията, са отхвърлили най-демократичния метод в една държава за вземане на решения – провеждането на референдум.

„Най-удивителното явление, когато говорим за тези хора, е че когато ти мислиш за националния интерес, предлагаш национално отговорни решения, първото нещо, което бързат да кажат е „Путин”. Ето това е големият проблем на нашето съвремие и на тези партии, с които хората не искат да се коалираме”, отбеляза още лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев.

