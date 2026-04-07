Онлайн омразата сред младите в България расте тревожно

Фондация „БОЛД“ (Българска общност за либерална демокрация) представя новия си доклад, изготвен в рамките на проекта „UNITY“, който анализира разпространението на речта на омразата и престъпленията от омраза в онлайн среда сред младите хора (14–29 г.) в България.



Изследването показва тревожна тенденция – онлайн средата, особено социалните мрежи е основната арена за разпространение на омраза, като почти всички участници в проучването съобщават, че се сблъскват с нея редовно. Най-често засегнати са бежанците и мигрантите, етническите малцинства, жените и ЛГБТИК+ хората, а значителен дял от младите хора са били пряко обект на атаки.



От 2022 г. насам пристигането на украински бежанци след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна добавя ново измерение към речта на омразата в интернет в българския контекст. Въпреки значителната обществена солидарност, мониторингът на гражданското общество и медийните анализи сочат паралелно нарастване на враждебни нагласи, включително конспиративни теории, унизителни стереотипи и ксенофобска реторика, насочени към бежанците. Младите хора често са изложени на съответни наративи в интернет, което формира по-широките им нагласи към бежанците и миграцията.



Жените и момичетата са особено засегнати от онлайн враждебност, включително реч на омразата основана на пола, тормоз и заплахи, особено когато са видими в обществения живот. Организациите на гражданското общество и Комисията за защита от дискриминация са документирали многобройни случаи на онлайн съдържание, съдържащо реч на омразата, основана на пола.



Социалните медии играят централна роля във всекидневието на българската младеж. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и приложения за съобщения като Messenger, Viber, WhatsApp, Telegram и Discord са сред най-широко използваните платформи, като има ясни възрастови разлики в моделите на използване.



Докладът подчертава и сериозни пропуски в правната рамка и прилагането ѝ, както и ниско ниво на докладване на инциденти, въпреки тяхната широка разпространеност.

Сред ключовите изводи са необходимостта от по-добра дигитална грамотност, по-ефективни политики и по-силна институционална реакция.



Проектът UNITY: Обединяване на силата на младежта срещу нетолерантоността е с номер: 101213562-UNITY-CERV-2024-CHAR-LITI. Финансирано от Европейския съюз. Изразените мнения са само на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция по образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да бъдат държани отговорни за тях.

