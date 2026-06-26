Хамелеон превзема Розариума с театър, кукли и летни приключения

Парк Розариум в район Западен ще се превърне в сцена на въображението на 27 и 28 юни. Театър Хамелеон кани деца, родители и всички любители на театъра на два дни, изпълнени с творчество, игри и споделени емоции под открито небе.

Началото е на 27 юни от 19:00 часа с творческа работилница за изработка на кукли от рециклирани материали. Участниците ще могат да създадат свои герои, като съчетаят въображение, игра и грижа за природата.

На следващата вечер – 28 юни от 20:30 часа, публиката ще се срещне с „Фантастичният Хамелеон“ – интерактивно преживяване с впечатляваща голяма кукла хамелеон, която обещава много усмивки и изненади.

Инициативата е част от наследството на „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“ и продължава мисията за повече културни събития на открито, които събират различни публики и превръщат градските пространства в места за срещи и вдъхновение.

Входът е свободен. Екипът на Театър Хамелеон очаква всички, които искат да творят, играят и се забавляват заедно в един различен летен уикенд.