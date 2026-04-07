Пловдив – столица на уличните изкуства с 6Fest

Улични артисти от 11 държави на 3 континента пристигат в Пловдив за Международния фестивал за улични изкуства 6Fest (ШестФест) от 20 до 26 април 2026 г. Събитията ще се проведат на открити градски пространства и ще предложат на публиката вълнуващи срещи с цирк, танц, музика, акробатика, кокили, живи статуи.

Входът за всички събития е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и Национален фонд „Култура“. За седма поредна година фестивалът е част от Календара на културните събития на града.

Фестивалната програма започва на 20 април с импровизационния пърформанс „Писани портрети“ на аржентинския писател Ox Maló и австрийския музикант Aron Hollinger. На пишещата си машина Ox Maló ще създава поетични портрети на зрителите, акомпаниран от музиката на Арон. В същата вечер Държавен куклен театър – Бургас ще представи шествието „Бургаски гларуси“ – спектакъл на кокили с хумористичен сюжет.

На 22 април пловдивската танцова школа Dance Home кани на „Поезия в движение“ – танцова миниатюра с поетичен текст и изпълнение на виолончело на живо.

Едно от най-атрактивните събития ще бъде на 23 април – въздушен акробатичен спектакъл върху фасадата на Младежкия център (до Гребната база). Френската компания Mattatoio Sospeso е изпълнявала „Летящият любовник“ в цяла Европа, дори на исторически сгради, част от световното наследство на ЮНЕСКО.

24 април е тематично посветен на цирка. Katastrofa clown (Италия) ще изиграе два циркови спектакъла – смесица от магия, клоунада, сапунени мехури и един голям балон, в който накрая ще се озове самият клоун. Гостува ни и италиано-тайландският артист Cesco с пантомимата „Смей се – смехът е здраве!“.

Артистичният колектив от Румъния Creatorul идва с два спектакъла на 25 април. „Славей“ съчетава акробатични елементи в елегантна и искрена хореография, която се изпълнява в сценична конструкция във форма на клетка, висока 4 метра. В „Царството на венчелистчетата“ ще ни отведат двамата артисти на кокили, облечени в зрелищни костюми на цветя, сякаш дошли от пъстър и приказен свят.

В съботния ден 25 април от Тайван в Пловдив ще долети Chien Hung Kuo с медитативното си огнено-цирково шоу „Дзен в движение“, вдъхновено от дзен философията.

На 25 и 26 април публиката ще има възможност да се потопи в митологичната мистерия на „Небесни сирени“ на Frantastica (Нидерландия) – артистите на кокили ще пресъздадат създанията сирени от гръцката митология.

Последният фестивален ден 26 април започва с участието на Dizzy Grooves & Foli Ba (България), които ще представят интерактивния музикално-ритуален спектакъл „Когато барабанът говори“ – завладяващо ритъм-преживяване, вдъхновено от древните култури на Западна Африка.

Ще ни гостуват и два театъра с живи статуи – The Gardeners Theatre (Испания) с живата статуя „Росита“ и Astronauts Theatre (Гърция) с „Кралският паун и г-н Мапас“ по „Книга за въображаемите същества“ на Хорхе Луис Борхес. В шахматна партия между артиста и публиката всеки ход на белия цар съживява „жива статуя“ – бял паун.

La Sambusa (Аржентина, Италия) канят на два циркови спектакъла – с летни приключения на плажа и двама ексцентрични герои, които се срещат отново след дълго пътешествие, за да споделят истории чрез цирк и уличен театър, в акомпанимент на жива музика, създадена на момента.

В рамките на 7 дни 6Fest ще превърне Пловдив в жива сцена, където изкуството излиза на улицата и среща хората отблизо – свободно, вдъхновяващо и незабравимо.

Още новини за фестивала може да откриете в специалното Facebook събитие: https://www.facebook.com/events/25618934241037715/ и на фестивалния сайт https://6fest.art/6fest-plovdiv-2026/.

Международен фестивал за улични изкуства 6Fest Пловдив 2026

ПРОГРАМА

20 април, понеделник

18:30 – 19:50 ч. Ox Maló и Aron Hollinger (Австрия, Аржентина)

„Писани портрети“ – Импровизационен пърформанс с музика и литература

ул. „Патриарх Евтимий“ 1, пред Fantasy Не-Музеят на Пловдив

20:00 – 20:40 ч. Държавен куклен театър Бургас (България)

„Бургаски гларуси“ – Шествие и спектакъл на кокили

Маршрут: площад „Стефан Стамболов“ – ул. „Княз Александър І“ – площад „Централен“

21 април, вторник

20:00 – 22:00 ч. Нощ на историите

Politico Speakeasy, ул. „Велико Търново“ 1 (Военен клуб Пловдив)

22 април, сряда

19:00 – 19:20 ч. Dance Home (България)

„Поезия в движение“ – Съвременна танцова миниатюра

площад „Съединение“

23 април, четвъртък

19:00 – 19:45 ч. Mattatoio Sospeso (Франция)

„Летящият любовник“ – Въздушен акробатичен спектакъл

Младежки център Пловдив, ул. „Ясна поляна“ №18 (до Гребната база)

24 април, петък

18:30 – 19:00 ч. Katastrofa clown (Италия)

„Балони“ – Цирков спектакъл

площад „Централен“

19:00 – 19:40 ч. Cesco (Италия, Тайланд)

„Смей се – смехът е здраве!“ – Пантомима и клоунада

площад „Централен“

20:00 – 20:40 ч. Katastrofa clown

„Шоуто на Катастрофа“ – Цирков спектакъл

площад „Централен“

25 април, събота

12:30 – 13:10 ч. Creatorul (Румъния)

„Славей“ – Акробатичен спектакъл

площад „Централен“

13:15 – 13:45 ч. Creatorul (Румъния)

„Царството на венчелистчетата“ – Спектакъл на кокили

Маршрут: площад „Централен“ – Цар Симеонова градина – площад „Централен“

14:30 – 15:00 ч. Frantastica (Нидерландия)

„Небесни сирени“ – Спектакъл на кокили

парк „Белите брези“

16:00 – 16:30 ч. Frantastica (Нидерландия)

„Небесни сирени“ – Спектакъл на кокили

парк „Каменица“

18:00 – 18:30 ч. Frantastica (Нидерландия)

„Небесни сирени“ – Спектакъл на кокили

площад „Централен“ – ул. „Княз Александър І“ – площад „Централен“

18:30 – 19:00 ч. Creatorul (Румъния)

„Царството на венчелистчетата“ – Спектакъл на кокили

Маршрут: площад „Централен“ – ул. „Княз Александър І“ – площад „Централен“

19:00 – 19:40 ч. Creatorul (Румъния)

„Славей“ – Акробатичен спектакъл

площад „Централен“

20:30 – 21:00 ч. Chien Hung Kuo (Тайван)

„Дзен в движение“ – Цирково-огнен спектакъл

площад „Централен“

21:00 – 21:30 ч. Creatorul (Румъния)

„Царството на венчелистчетата“ – Спектакъл на кокили

Маршрут: площад „Централен“ – ул. „Княз Александър І“ – площад „Централен“

26 април, неделя

16:00 – 16:45 ч. Dizzy Grooves & Foli Ba (България)

„Когато барабанът говори“ – Танцово – музикален спектакъл

Дондукова градина

16:30 – 17:15, 17:45 – 18:30, 19:00 – 19:45 ч. The Gardeners Theatre (Испания)

„Росита“ – Жива статуя

Дондукова градина

17:00 – 17:30 ч. La Sambusa (Аржентина, Италия)

„Време за плаж“ – Цирков спектакъл

Дондукова градина

17:30 – 18:00 ч. Frantastica (Нидерландия)

„Небесни сирени“ – Спектакъл на кокили

Дондукова градина

17:30 – 18:00, 18:30 – 19:00, 19:30 – 20:00 ч. Astronauts Theatre (Гърция)

„Кралският паун и г-н Мапас“ – Живи статуи

Дондукова градина

19:00 – 19:30 ч. La Sambusa (Аржентина, Италия)

„Номансана“ – Цирков спектакъл

Дондукова градина

19:30 – 20:00 ч. Frantastica (Нидерландия)

„Небесни сирени“ – Спектакъл на кокили

Дондукова градина

20:00 – 20:45 ч. Dizzy Grooves & Foli Ba (България)

„Когато барабанът говори“ – Танцово – музикален спектакъл

Дондукова градина

21:00 – 21:30 ч. Frantastica (Нидерландия)

„Небесни сирени“ – Спектакъл на кокили

Маршрут: Джумая – ул. „Княз Александър І“ – Джумая