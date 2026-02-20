Гюров на среща с ЦИК за подготовката на изборите на 19 април

Служебният министър-председател Андрей Гюров ще проведе среща с ръководството на Централната избирателна комисия (ЦИК) днес от 14:00 часа в сградата на комисията, съобщиха от правителствената пресслужба.

Основната тема на разговора ще бъде организацията и подготовката на предсрочните парламентарни избори, насрочени за 19 април 2026 г. Срещата идва ден след като президентът Илияна Йотова подписа указ за провеждането на вота, а ЦИК прие официалната хронограма за изборния процес.

По-рано през деня премиерът ще се срещне и с представители на студентите, участвали в протестите през декември 2025 г. Разговорът е иницииран по тяхно искане, като в него също ще бъде обсъдена темата за предстоящите избори.