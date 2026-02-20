Отбелязваме Световен ден на социалната справедливост

Световният ден на социалната справедливост се отбелязва всяка година на 20 февруари.

За 2026 г. основната тема е „Подновяване на ангажимента към социалното развитие и социалната справедливост“ (Renewed Commitment to Social Development and Social Justice). Тази тема е тясно свързана с Втората световна среща на върха за социално развитие и приемането на Политическата декларация от Доха.

Ето най-важните факти за деня:

Обявен е през ноември 2007 г. от Генералната асамблея на ООН и се отбелязва официално от 2009 г. насам. Цел: Насочване на вниманието към борбата с бедността, социалното изключване, безработицата и неравенството.

Насочване на вниманието към борбата с бедността, социалното изключване, безработицата и неравенството. Основни приоритети: Насърчаване на достоен труд, равенство между половете и достъп до социално благополучие и правосъдие за всички.

Насърчаване на достоен труд, равенство между половете и достъп до социално благополучие и правосъдие за всички. Фокус за 2026 г.: Укрепване на социалната защита, защита на трудовите права и намаляване на икономическите празнини в световен мащаб.

В България денят се отбелязва от синдикатите, неправителствени организации и държавни институции чрез различни инициативи и призиви за по-високи доходи и по-силни социални права.

Снимка: UN/Илюстрация с изкуствен интелект от Садек Ахмед