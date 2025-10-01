Вместо дървета – камъни, а сянката – само спомен
Дърветата изглежда ще бъдат само мираж в Пловдив. Триъгълният остров до една от най-натоварените спирки в града – на ул. „Гладстон“ до ГДК „Борис Христов“ загуби единственото си дърво. Растение, което даваше сянка и малкото останал чар на мястото, обградено от шумното автомобилно движение.
Старата черница бе отсечена преди няколко дни, но по-притеснително е какво се случва оттогава насам. Вероятно е дошло времето на дървото, макар и винаги само да подозираме за съдбата им, тъй като както бивши и настоящи директори, политици от управлението и опозицията са съгласни – в „Паркове и градини“ се работи на парче, а не се следва цялостна политика към зелената система. Но след отсичането на това дърво, редно е да бъде посадено друго, подходящо за климата и средата в Пловдив.
Това изглежда няма да се случи – островчето пред Градския дом на културата се засипва с някаква дизайнерска концепция на бели и сиви камъчета, които ще създават чудесна атмосфера и температура за пловдвичани на това място. За цвят са подредени и няколко малки саксии. Растения, чието развитие ще отнеме години – вместо да се поставят млади, но вече добре развили се дървета.
Не бива това да е начинът за оформяне на градската среда в горещия през по-голямата част от годината Пловдив. Дърветата са важна част от града – оформянето, освен неудобство, превръща общественото пространство в града в един голям суров паркинг край някой хипермаркет за строителни материали. Уви, това е поредното доказателство, че вместо при премахване на едно болно дърво да засадим две здрави, то в града те ще изчезват, постепенно ще са само мираж, а градът ще е една голяма пустиня. С хубави, бели камъчета.
5 коментари
…а не само за всеки район – за де следят за едната ЗАПЛАТИЦА как расте общинската растителност
ПРЕГРЯХА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕСНИЧЕИ И ЛЕСНИЧЕЙКИ С ТЕХНИТЕ ЛЕСНИЧЕЙЧЕТА!
КАРАМБА!
Това от ОП „Камъни и Мозайки“ са го редили
Евроатлантческа, дрън, дрън. В Европа и в Америка дървета и паркове да искаш. Още Вазов е написал – българинът за гората е като филоксерата за лозята. Та да си видим нашите кривици. Паркове и градини така и не се научиха да садят големи дървета. По Руски на мястото на отсечените чинари едни тънки фиданки. По едно време подрязваха дърветата като оставяха само един ствол и чакаха да пусне тънки клончета. После почнаха да режат всички ниски клони и оставяха един чатал. На площада изсякоха почти всичко засадено, за втори път след соца, когато го бетонираха. За застроените терени, преди отредени за паркове, да не говорим.
Това дърво го помня като ученик, чакайки на спирката…Беше доста арт и е жалко за отсичането. Тъй като наистина тече премахване на дървета, големи бройки (напр. ул. Славянска, предполагам и ул.Ген Колев), трябва да се помисли за ликвидиране на „градини с паркове“, или най.малкото за редуциране численоста, като ненужна и с отпаднала необходимост, поради малкия брой дървета, на територията на града!
Такова е, евроатлантическа действителност