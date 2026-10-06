На 8 октомври Международен панаир Пловдив отново е домакин на най-голямото кариерно експо

Career Show Пловдив 2026 ще събере водещи работодатели, експерти и хора, които търсят нов професионален път на 8 октомври от 10 до 17 часа. Събитието обещава ден, изпълнен с възможности, срещи и реални перспективи за развитие.

Международен панаир Пловдив е традиционният домакин на форума.

През последните години той посреща хиляди посетители и стотици компании. Само през 2025 г. Career Show отчете над 12 000 участници и 150 работодатели – резултат, който го превръща в най-търсеното място за кариерни срещи в страната.

Акцентът на кариерното експо е върху директния контакт, без формалности и дълги процедури. Посетителите могат да разговарят с представители на компании от IT сектора, производство, ритейл, логистика, финанси, HR и маркетинг. За мнозина това е шанс да разберат какви умения се търсят, какви са условията и какво бъдеще предлага всяка индустрия.

Освен изложението, програмата включва и серия от лекции. Темите са практични и насочени към реални професионални ситуации: преговори, развитие, общности, равнопоставеност, инженерни кариери. Лекторите са хора с опит, които говорят ясно и конкретно. Пълната програма на изданието може да се прочете на линк : https://careershow.bg/plovdiv/programa

Career Show Пловдив 2026 е събитие за срещи на идеи, таланти и нови възможности, а Международният панаир Пловдив е ключова точка на кариерната карта на България. Регистрацията е безплатна и дава достъп до всички активности на Career Show. Прави се онлайн на линк: https://careershow.bg/plovdiv