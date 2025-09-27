Сдружение „Спри рака!“ организира крос на Гребната база

Гребната база в Пловдив ще се превърне в арена на добра енергия, спорт и солидарност по време на традиционния крос на Сдружение „Спри рака!“, част от кампанията „25 – Избери живот. Прегледай се навреме!“. Събитието е на 11 октомври. Стартът е в 11:30 ч., а регистрацията започва от 10:30 ч.

Събитието обединява ходене, бягане, танци, разходка с домашни любимци, арт инсталации и общуване с различни специалисти.

„Искаме да напомни, че движението и активният начин на живот, правилното хранене и следване съветите на специалистите са важен съюзник в борбата с онкологичните заболявания“, казват организаторите от „Спри рака!“.

Всички участници ще имат възможност да се включат и в безплатни консултации със специалисти, демонстрации на полезни упражнения, както и да получат ценни хранителни съвети.

За най-малките участници са предвидени медали на финала, както и специални изненади – томбола и флашмоб на децата от Ера балет Виктори. Събитието завършва в 14:00 ч., но посланието остава:

„Прегледай се навреме“, „Реагирай навреме“, „Заедно за живот“.

Преди това на 4 октомври 2025 г. в Конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив ще се проведе среща- дискусия „25 – Избери живот. Прегледай се навреме!“, посветена на иновациите в ранната диагностика и лечението на рак на гърдата, личните пациентски истории и новите подходи за подкрепа на онкопациентите.

Програмата включва лекции на водещи специалисти, практически насоки, отворена дискусия „Вие питате, лекарите отговарят“ и представяне на Проект за Наръчник за онкопациенти.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

КАМПАНИЯ „25 – Избери живот. Прегледай се навреме!“

4 октомври 2025 | Народна библиотека „Иван Вазов“/конферентна зала/ | Начало: 11:00 ч.

10:30 – 11:00 ч. – Регистрация и посрещане на участниците

11:00 – 11:05 ч. – Добре дошли от Сдружение „Спри Рака“ – Представяне на мисията, целите и визията на сдружението- Росица Касабова, Председател на сдружението

11:05 – 11:15 ч. – „Силата е в знанието: да разбием митовете за рака на гърдата“– Д- р Апостолова, онколог

11:25 – 12:40 ч. – “Кардиология и Онкология”– Д- р Касабов, кардиолог

12:50 – 13:05 ч. – “Лъчетерапия и защо да не се страхуваме от нея” – Д- р Михайлов, лъчетерапевт

13:15 – 13:25 ч. – “Медицински застраховки и лечение” – Елена Петрова, застрахователен брокер

13:35 – 13:45 ч. – “Реконструктивни възможности в онкологичната хирургия” – Доц., Д- р Ваня Анастасова, хирург

13:55 – 14:05 ч. – Портал на пациента- “История от първо лице на това как бе създадена и работи първата национална, неправителствена коалиция за превенция на заболяванията, свързани с човешкия папилома вирус в България – Коалиция HPV” – Елена Цонева – Пупуджиева – Основател на Портал на пациента и съосновател на Коалиция HPV

14:25- 14:35 ч. – “Арт терапията като част от лечението” – Доц. Красимира Кръстанова, етнограф

14:45- 14:55 ч. – “Ракът не е присъда” – психолог Крум Цанков

Модератор на Събитието – Доц., Д- р Ваня Анастасова

С конференцията и кроса организаторите поставят акцент върху необходимостта от ранна профилактика, качествена информация и солидарност в борбата с рака.