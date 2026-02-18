Времето в Пловдив на 18 февруари 2026 г.

Внимание: Оранжев и жълт код за силен вятър в област Пловдив

Предупреждение за опасно време е в сила за общините в област Пловдив. Очаква се силен и бурен вятър, като в част от региона кодът е оранжев.

Къде е обявен оранжев код?

(бурен вятър със скорост 20–29 m/s, пориви до 100–115 км/ч)

Хисаря, Калояново, Садово, Брезово, Съединение, Марица, Раковски и Пловдив.

БЪДЕТЕ ГОТОВИ за повече проблеми, структурни повреди, изкоренени дървета и риск от наранявания от летящи предмети. Възможни са смущения в електроснабдяването.

Къде е в сила жълт код?

(силен вятър със скорост 14–19 m/s, пориви до 90 км/ч)

Карлово, Асеновград, Родопи, Лъки, Първомай, Сопот, Куклен, Стамболийски, Перущица и Кричим.

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито

В община Лъки има и допълнително предупреждение за първи сняг, възможна снежна покривка до 10 см и заледявания по пътищата.

Шофьорите да бъдат внимателни за падащи предмети и затруднения по пътната мрежа, особено в откритите и планинските райони.

Атмосферното налягане ще се повишава и ще се доближи до средното за месеца.

През деня от запад валежите ще спират и след обяд облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Минималните температури за региона ще бъдат около минус 2° С, а максималните – между 5° и 8° С.

Снимка: Александра Тороманова