Протест с искане за реални мерки за подобряване на градския транспорт в Пловдив ще се проведе на 12 март от 18:00 часа пред Община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов“, а инициаторите – Пловдив – град за хората, призовават повече хора да се включат в недоволството срещу дългото чакане по спирките, намаленото финансиране и неработещите системи.

Според организаторите градът продължава да расте, но транспортната услуга се влошава. Те посочват, че пловдивчани често чакат с десетки минути автобус, докато администрацията отлага решенията. По думите им Пловдив не трябва да бъде град с проблемна мобилност, а да разполага с модерна и ефективна транспортна система.

Сред основните искания е реалното стартиране на общинското дружество „Екобус“ още тази година с финансиране от общината и държавата и поемане на част от линиите, с дългосрочна цел за намаляване на зависимостта от частни превозвачи. Протестиращите настояват и за повече автобуси – поне 300 в движение при около 225 в момента – както и за по-чести курсове и по-кратко чакане по спирките.

В списъка с предложения влизат още автобуси, които да се движат минимум до 23:00 часа, както и извънредни линии при големи културни и спортни събития. Гражданите настояват за напълно работещо електронно таксуване и електронни табла с реална информация за пристигането на автобусите до средата на годината, актуализиране на маршрутите според нуждите на града и по-добра достъпност за хора с увреждания и родители с детски колички.

Организаторите са категорични, че промяна ще има само ако повече пловдивчани заявят ясно позицията си и покажат, че не приемат настоящото състояние на транспорта. Призивът им е гражданите да се включат активно, за да защитят правото си на по-качествено придвижване в града.