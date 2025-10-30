Само месец остава за получаване на пакетите с храни, почистващи препарати и хигиенни материали за нуждаещи се. На 30 ноември ще приключи първият етап на кампанията, само в Пловдив – на 5 декември. Продуктите са закупени от Агенцията за социално подпомагане (АСП), в изпълнение на операция „Подкрепа“ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс.

Интересът е голям и в Пловдив, и в областта не само заради материалната помощ, а и заради предоставяната информация за балнеолечение и други здравни права, както и консултациите по различни медицински теми. Очаква се всичките 36 229 души, които са в списъците на АСП за Пловдивска област, да вземат пакетите „Подкрепа“.

Те се раздават от служители и доброволци на Българския Червен кръст в специално разкрити пунктове, които в Пловдив и региона са общо 29. Вече работят тези в областния център, общините Асеновград, Калояново, Първомай, Карлово, Сопот, Брезово, Раковски, Кричим, Съединение, Перущица и Стамболийски. На 31 октомври ще бъдат отворени в Лъки и Садово, от 3 ноември – в „Родопи“ и Хисаря, от следващия ден и в Куклен, от 10 ноември в „Марица“. Тъй като „Родопи“ и „Марица“ нямат общински центрове, пакетите ще се раздават по график в селата. Работното време е от 9 до 13 ч. в делнични дни. Няма да се правят изключения след крайния срок 30 ноември.

Правоимащите са определени от АСП. Сред тях са лица и семейства, получили целеви помощи за отопление за сезон 2024/2025 г.; лица с ниски доходи, които получават месечна помощ за отглеждане на дете до 1 година; хора с над 90% степен на увреждане и определена чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия и получават месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания; лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ за инцидентно възникнали нужди и други. Проверка за включените в списъка може да се направи в Колцентъра на БЧК на тел. 02 4928549, в сайта https://foodprogram.redcross.bg/ по ЕГН или в офиса на БЧК-Пловдив.

АДРЕСИ И ГРАФИК НА ВРЕМЕННИТЕ ПУНКТОВЕ В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

ПЛОВДИВ

район „Централен“ – Многофункционален социален център на БЧК-Пловдив, ул. „Стойчо Мушанов“ № 48, 13.10-05.12.25

район „Северен“ – бул. „България“ № 180-190, 16.10.-05.12.25

Район „Западен“ – ул. „Вечерница“ № 1А, 16.10.-05.12.25

район „Източен“ – ул. „Ландос“ № 24, 20.10.-05.12.25

район „Южен“ – ул. „Кукуш“ № 1, 17.10-05.12.25

район „Тракия“ – бул. „Освобождение“ № 63, 17.10.-05.12.25

АСЕНОВГРАД – ул. „Цар Иван Асен II“ № 76, 21.10.-30.11.25

БРЕЗОВО – ул. „Георги Димитров“№ 25, 28.10.-30.11.25

КАЛОЯНОВО – ул. „Оборище“ № 3А, 23.10.-30.11.25

КАРЛОВО – бул. „Освобождение“ № 28, 27.10.-30.11.25

КРИЧИМ – пл. „Обединение“ № 3, 29.10.-30.11.25

КУКЛЕН – ул. „Александър Стамболийски“ № 52, 04.11.-30.11.25

ЛЪКИ – приемна на БЧК, ул. „Възраждане“ № 30, 31.10.-30.11.25

МАРИЦА – по график във всяко село, 10.11.-30.11.25

ПЕРУЩИЦА – Младежки дом, ул. „Проф. д-р Борис Тасков“ №3, 30.10.-30.11.25

ПЪРВОМАЙ – ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50, 24.10.-30.11.25

РАКОВСКИ – пл. „България“ № 1, 28.10.- 30.11.25

РОДОПИ – по график във всяко село, 03.11.-30.11.25

САДОВО – ул. „Иван Вазов“ № 2, 31.10.-30.11.25

СОПОТ – ул. „Ставри Костов“ № 32, 27.10.-30.11.25

СТАМБОЛИЙСКИ – ул. „Кирил и Методий“ № 24, 30.10.-30.11.25

СЪЕДИНЕНИЕ – бул. „Шести септември“ № 13, 29.10.-30.11.25

ХИСАРЯ – стадион „Крепост“, 03.11.-30.11.25