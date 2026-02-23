Мичо Димитров става почетен пловдивчанин

Общински съвет ще удостои със званието „Почетен гражданин на град Пловдив“ цигуларят Мичо Димитров. Предложението за тазседмичната сесия е внесено от куп съветници от всички представени в местния парламент политически формации. Според тях един от най-бележитите български цигулари е творец с ренесансова душевност, който е прославил името на града по цял свят.

Конкретният повод за удостояване на Димитров с почетното звание е неговият 70-годишен юбилей, който маестрото чества тази година.

„Неговият принос за културния имидж на Пловдив е неоспорим- от годините като концертмайстор на Пловдивската филхармония под ръководството на легендарния Добрин Петков, през годините като концертмайстор на Държавна опера – Пловдив и преподавател в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев““, се казва в предложението на съветниците.

Мотивите за удостояване са: изключителните творчески постижения, принос към музикалния живот на Пловдив, педагогическа дейност, популяризиране на града по света и многостранен талант.

Мичо Димитров е изнасял концерти в най-големите зали на Европа и Азия, включително „Музикферайн“ във Виена, „Концертхаус“ в Берлин, „Роял Албърт Хол“ в Лондон. Провел е над 30 майсторски класа.

Освен бляскав цигулар, Мичо Димитров е и изявен художник с над 2000 творби и 26 самостоятелни изложби.