Пловдив говори на всички езици

Фестивал събира култури и гласове в Медицински университет–Пловдив

Студенти от цял свят представят езиковото богатство на града

С многообразие от думи, ритми и традиции Медицински университет – Пловдив ще отбележи Международния ден на майчиния език с пъстър Фестивал на езиците. На 20 февруари от 17.30 часа във фоайето на Учебен корпус 2 Департаментът за езиково и специализирано обучение кани пловдивчани и гости на града на празник под надслов „Поздрави и тостове“.

Събитието се организира съвместно с Клуб на консулите в Пловдив и Българско-турски литературен клуб и обещава да превърне университетското фоайе в сцена на световното културно богатство. Освен студенти на МУ–Пловдив, в инициативата ще се включат младежи от Колумбия и Йордания, които се обучават по програма „Еразъм+“, както и представители на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Аграрен университет – Пловдив, Университет по хранителни технологии – Пловдив и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив.

Темата „Поздрави и тостове“ ще поведе публиката на своеобразно околосветско пътешествие. Гостите ще чуят как звучат поздравите на испански и каква житейска философия влагат във Венецуела, Коста Рика и Колумбия, какви благопожелания се отправят към младоженците в Сирия и как се изразява благодарност в Йордания. Ще стане ясно коя дума най-често присъства в гръцките поздрави, как посрещат гостите си в Русия и Турция, както и какви са характерните благословии в Индия, Япония, Китай и Филипините. Специален акцент ще бъде представянето на конкани – най-южният от континенталните индоарийски езици в Индия.

Всяко езиково представяне ще бъде съпътствано от визуализация на съответната графична система и характерни културни символи – мост между писменост, традиция и съвременност.

Началото на празника ще постави вокалната формация UniMed Voices – хор, който обединява студенти от различни краища на света. В многоезичната музикална палитра ще прозвучат песни на филипински, китайски, турски и български език.

Събитието обещава да превърне Пловдив – град на културата и срещата на цивилизации – в още по-ярка сцена на езиковото многообразие, където всяка дума е мост, а всеки поздрав – покана за приятелство.