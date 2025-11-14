Откриха обновените общежития на „Руската“ гимназия

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и кметът Костадин Димитров прерязаха лентата на основно ремонтираното общежитие на ЕГ „Иван Вазов“. Реновацията на сградата включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност, реализация на вентилационна инсталация, подмяна на луминисцентното осветление с LED такова.

„Кампусът на ЕГ „Иван Вазов“ става много интересен като добавим и развитието на спортната база. Благодаря на всички, които положиха усилия да имаме изцяло реновирано общежитие и пожелавам успех на учениците и техните учители“, заяви по време на откриването кметът Костадин Димитров.

Министър Красимир Вълчев поздрави кмета за реализацията на проекта и подчерта, че всички инициативи в сферата на образованието в Община Пловдив се изпълняват успешно.

„Радвам се да видя изцяло обновеното общежитие. Много по-често говорим за студентски общежития, но имаме множество гимназии, които са с регионално и национално значение, обхващащи ученици, които живеят далеч. Тези ученици трябват да живеят на общежития, в добри условия“, подчерта министър Вълчев.

В рамките на проекта са ремонтирани съществуващите санитарни възли, подменени са интериорните врати, настилки и дограми в помещенията, а самата сграда е цялостно пребоядисана – вътрешно и външно.

В помещенията на първия етаж са разположени класни стаи и занимални, както и учителска стая. На горните етажи са намират обзаведените жилищни стаи и кабинети за педагози, възпитатели и санитари. За нуждите на учениците са осигурени кухни/дневни, споделени пространства и библиотека.

На източната фасада е изградена нова евакуационна стълба, а на западната е монтиран асансьор с 5 спирки. Направени са две нови рампи в северната част на сградата, които осигуряват достъпен маршрут на лица с увреждания до входа.

„Това не е просто реконструкция на общежитието, а доказателство за ангажимента, който всички институции сме поели към това да създадем една благоприятна и сигурна среда за учене“, отбеляза директорът на ЕГ „Иван Вазов“ Вихра Ерамян.

Средствата за обновяването на сградата са близо 6 млн. лв. с ДДС и са осигурени по проект „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост.

На откриването присъстваха още областният управител проф. д-р Христина Янчева, заместник-кметовете Владимир Темелков и Хакъ Сакъбов, началникът на РУО – Пловдив Иванка Киркова.