Баба под наем? Мисията е възможна

Стела Балджиева разказва за Rent-a-Baba във видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето

Научете как младата предприемачка Стела Балджиева създава Rent-a-Baba — иновативна услуга, която свързва безплатно семейства с опитни баби за грижа, внимание и подкрепа.

Подкастът „В Капана“ на Под тепето продължава да представя смели идеи, иновативни проекти и истории на хора, които променят общността ни. В днешния епизод гостува Стела Балджиева – млад предприемач и майка на две деца, която стои зад иновативната услуга Rent-a-Baba.

Rent-a-Baba е платформа, която свързва семейства с опитни и грижовни баби, готови да помагат с гледане на деца, игри, внимание и подкрепа — точно когато родителите имат най-голяма нужда. Идеята се появява в отговор на все по-натоварения ритъм на съвременния живот, както и на факта, че много родители нямат възможност да разчитат на близки баби и дядовци.

Стела Балджиева е докторант в УХТ – Пловдив и лауреат на трета награда в конкурса „Най-добър млад предприемач на Пловдив“ за 2022 г. Вижте как се ражда идеята за Rent-a-Baba, какви услуги предлага платформата и как мисията ѝ променя ежедневието на семейства не само в град Пловдив.

🎥 Гледайте целия епизод тук:

„Много родители търсят повече от гледане на децата – те търсят време, внимание и истинска грижа. Това е мисията на Rent-a-Baba“, казва Стела.

Младата дама вярва, че скоро ще намери и мечтаното място (нещо като офис-средище) за общността на Rent-a-Baba.