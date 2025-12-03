Обявиха резултатите от конкурса „Плакат – Костадин Отонов“

Гласуването за плакатите, участващи в осмото издание на Национален ученически конкурс „Плакат–Костадин Отонов“, се проведе от 6 до 8 ноември 2025г. чрез онлайн-системата за оценяване в сайта на НХГ „Цанко Лавренов“, която е организатор на събитието съвместно с Министерството на културата на Република България. Темата за 2025 г. е „Учим заедно, учим различно“ и е свързана с Цел 4 от Целите за устойчиво развитие на ООН – Качествено образование. Темата се свързва пряко с Цел 4 на ООН, която е част от Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.: „Осигуряване на приобщаващо, равноправно и качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички.“

В конкурса се включиха 74 ученици от осем училища по изкуствата към Министерството на културата: НХГ „Цанко Лавренов“, НГПИ „Св. Лука“, НХГ „Димитър Добрович“-Сливен, Професионална гимназия за приложни изукства-Смолян, Национална гимназия за сценични и екранни изкуства-Пловдив, НУПИ „Проф. Венко Колев“-Троян, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография и НУПИД „Акад. Д. Узунов“-Казанлък.

Всички конкурсни плакати бяха селектирани и гласувани анонимно от Комисия в състав: Ралица Базайтова (експерт в Министерството на културата), Катрин Гутман от Община Пловдив, проф. д-р Николай Младенов (зам. ректор на НХА-София), проф. д-р Кристина Борисова (НХА-София), доц. Ненко Атанасов (НХА-София), доц. д-р Александър Гьошев от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, проф. Рафал Димчик от Университет „Адам Мицкевич“-Познан, Полша, Албена Спасова от Международното триенале на сценичния плакат, доц. д-р Красимира Друмева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Недялко Филипов от ВИВАКОМ, Антоанета Станчева и Емилия Стоева от ХГ „Петко Чурчулиев“-Димитровград, Петър Чучулигов от НХГ „Цанко Лавренов“, Ралица Карапантева – директор на НГПИ „Св. Лука“, Виктория Ризова от ПГПИ-Смолян, Нина Иванова-Донковска – директор на НУПИ „Проф. Венко Колев”, представители: от НХГ „Димитър Добрович“, НГСЕИ, НУПИ „Проф. Венко Колев“, НПГПФ и НУПИД „Акад. Д. Узунов“, графичните дизайнери: Костадин Отонов, Георги Георгиев-Аршата, Иван Кашлаков и художника Матей Матеев.

Конкурс „Плакат-Костадин Отонов“ 2025 г. се реализира със съдействието на: Министерството на културата на Република България, Община Пловдив, Дружеството за ООН в България и Българските младежки делегати към ООН, Националната художествена академия-София, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство-Пловдив, Университетът „Адам Мицкевич“-Познан, Международното триенале на сценичния плакат, ХГ „Петко Чурчулиев“-Димитровград, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, ВИВАКОМ България, рекламна агенция „PrintGround“ и културен център „Бялата къща“.

Медийни партньори са: БНР-Радио Пловдив, Дарик радио-Пловдив, Plovdiv time, TrafficNews.bg, Под тепето, Капана.бг, Уча в Пловдив и EuroPlovdiv.com.

Тържествената церемония по награждаване на премираните участници в VIII-ия Национален ученически конкурс „Плакат-Костадин Отонов“ и официалното откриване на изложбата „Учим заедно, учим различно“ с конкурсните плакати ще се проведат на 8 декември 2025 г. в Дом на културата „Борис Христов“, ул. „Гладстон“ № 15, Пловдив.

Комисията присъди 15 награди. Класираните на първо, второ и трето място ще получат стипендии при условията и по реда на „Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби“.

Резултатите на конкурсните плакати на тема „Учим заедно, учим различно“ вижте тук.

На корицата: 180 точки – Първо място – Стипендия от Министерство на културата: Симон Божинова, 11 клас, НГПИ „Свети Лука” – София,

преподавател: Албена Михайлова