Органите на 73-годишен българин са дарени в Румъния

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:12ч, четвъртък, 16 октомври, 2025
Близките на 73-годишен мъж, изпаднал в мозъчна смърт, вземат благородното решение да дарят неговите органи. Процесът е координиран от екип на болницата в Силистра, ръководен от д-р Радослав Неделчев и д-р Данчо Данаилов. Поради медицински показания черният дроб и двата бъбрека са изпратени в Румъния по споразумение между двете държави.

Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ изразяват съболезнования и дълбока благодарност към близките за тяхното хуманно решение, което спасява човешки животи.

Изображението е илюстративно

