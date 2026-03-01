Ученици в Пловдив „засадиха“ мартеници

Може ли да „засееш“ мартеници, така че доброто да се умножи многократно? В ОУ „Кочо Честеменски“ – Пловдив доказаха, че това е възможно. Тази година бяло-червеният символ на пролетта не остана само украшение, а се превърна в начало на нещо живо. Специални мартеници с прикрепени пликчета със семена от босилек вече са засадени в билковата градина на училището.

Засаждането беше направено от преподавателя по технологии и предприемачество Илия Кънев, заедно със седмокласниците. Така традицията получи нов смисъл – от символ на здравето към реален жест на грижа към природата.

С всяко поникнало стръкче босилек учениците ще си припомнят, че малките идеи могат да дадат голям плод. В часовете по технологии и предприемачество в прогимназиалния етап децата изработиха десетки мартеници, които също ще продължат своя път извън училището. Илия Кънев ще занесе част от тях в Дома за възрастни хора – като знак на уважение и внимание към хората от по-старото поколение.

Пролетните жестове на доброта не спират дотук. За поредна година учениците се включиха и в традиционната училищна инициатива по повод 8 март. Преподавателят Светлана Узунова ще занесе в Онкологичния диспансер в Пловдив ръчно изработени картички с послания за сила, вяра и надежда към жените, които се лекуват там. Инициативата е част от възпитателната и социалната програма на училището и има дългогодишна история.

„Това не е просто урок по творчество, а истински урок по човечност. Учим децата, че 8 март не е само празник на майките и бабите, а ден, в който можем да покажем внимание и подкрепа на жени, които преминават през трудни моменти“, сподели директорът Златка Алдженаби. Инициативата е нейна идея и се реализира под нейно ръководство.