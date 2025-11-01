В навечерието на 1 ноември ОУ „Кочо Честеменски“ – Пловдив превърна почитта към делото на народните будители в жив урок по родолюбие, знание и вдъхновение

Вълнуваща среща между миналото и бъдещето беляза отбелязването на Деня на народните будители в училището, което гордо носи името на героя от Перущица. Връзката между Кочо Честеменски и Иван Вазов оживя по впечатляващ и съвременен начин – чрез иновативните технологии, които училището прилага успешно в обучението.

В интерактивна визуализация Вазов „разказа“ за своя герой от „Епопея на забравените“ – Кочо, защитника на Перущица, и напомни на учениците, че вярата, саможертвата и любовта към Отечеството са вечни послания, които и днес осветяват пътя на знанието и човечността.

По инициатива на ръководството на училището, с подкрепата на Ученическия съвет и Училищното настоятелство, в седмицата преди празника беше проведен литературен конкурс в три възрастови категории – подготвителна, начален и прогимназиален етап. Най-малките участници представиха изделия, вдъхновени от българското възрожденско наследство, а по-големите създадоха поетични творби, посветени на делото на будителите. Комисия от учители оцени проектите по критерии за оригиналност, езикова култура и художествено оформление, а отличените получиха заслужени награди.

Празничната програма започна на 27 октомври с изложба, групово рецитиране на стихотворението „Аз съм българче“ и изпълнение на песента „За народните будители“. Учениците от III г клас посетиха своите приятели от II г клас, за да им разкажат за смисъла на празника и за делото на онези, които с перо, слово или оръжие събуждат духа на България. В следващите дни училището се изпълни с вдъхновение и енергия. На 28 октомври отец Кирил Тошев гостува на учениците от III г и III б клас, за да говори за вярата и духовните опори на българина. На 29 октомври г-н Димитър Минев и негови колеги от Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив представиха пред учениците интересни факти за книжовното и културното ни наследство. На 30 октомври писателката Десислава Грамадинкова проведе среща-разговор, в която вдъхнови децата да вярват в силата на словото и да следват примера на съвременните будители.

Във всички паралелки бяха представени презентации, посветени на живота и делото на Кочо Честеменски, както и тематични „възрожденски кутии“ с надпис „Отвори и научи“, в които децата откриваха кратки разкази за по-малко познати будители – също толкова достойни пазители на българския дух.

Празничното честване завърши с музикален поздрав от „Академия по звук и ритъм“, който внесе допълнителна емоция и създаде истинско усещане за празник, обединявайки миналото, настоящето и вдъхновението на младите таланти.

„Денят на народните будители е празник на духа, на знанието и на паметта. За нас той е и личен празник, защото името на нашето училище носи силата на подвига и идеала за свобода. Гордея се с учениците и учителите, които с вдъхновение показаха, че българският дух е жив и днес – в делата, в думите и в сърцата ни“, сподели директорът на училището г-жа Златка Алдженаби.

Пловдив – първият град, в който през 1909 г. е отбелязан Денят на народните будители, придаде още по-дълбок смисъл на инициативите на училището. С любов към знанието, признателност към миналото и увереност в бъдещето, учениците от ОУ „Кочо Честеменски“ доказаха, че будителският дух е жив – в думите, делата и технологиите на новото време.