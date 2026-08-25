Пълната програма на Есенния салон на изкуствата в Пловдив 2026

Пълната програма на 22-рото издание на Есенния салон на изкуствата в Пловдив вече е достъпна в дигитален формат. Културният форум започва на 1 септември и ще продължи през септември, октомври и ноември с фестивали, изложби, концерти, театрални и други сценични събития.

Интерактивната брошура събира на едно място датите, часовете и локациите на включените в програмата прояви, като позволява и филтриране на събитията със свободен вход.

Античният театър открива сезона

Официалното откриване на Есенния салон на изкуствата е на 1 септември от 21:00 часа на Античния театър. С моноспектакъла „Последното бягство на Дон Жуан“ Деян Донков ще даде старт на новото издание на форума.

Постановката е по текст на Недялко Славов, а режисьор е самият Донков. Музиката е на Асен Аврамов, а видеодизайнът – на Мая Вселенска. Спектакълът комбинира драматизъм, хумор и 3D мапинг и поставя въпроса за запазването на човешката виталност в съвременния свят.

Билети за представлението се продават в мрежите на Eventim и Grabo, както и на касите в Пловдив.

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От „Сцена на кръстопът“ до Пловдив Джаз Фест

Есенният салон отново обединява голяма част от основните културни събития в града през есента.

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Сред театралните и фестивалните акценти са 30-ото издание на „Сцена на кръстопът“, TheatAir, „Завеса под звездите“, Opera Open, Пловдив Джаз Фест, GuitArt X, Kapana Фест и „Синелибри“.

В програмата са включени и редица изложби и проекти за визуални изкуства. Сред тях са Националните есенни изложби „Огледала на града“, Седмицата на съвременното изкуство „Бъг в реалността“, юбилейни експозиции на НХГ „Цанко Лавренов“ и Националната художествена академия, изложбата „Бакамски килими“ в Регионалния етнографски музей и XIII Международен фото салон.

Публиката ще може да посети и Фотографските срещи 2026.

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Концерти, танц и литература

Музикалната програма включва концерти на Tarja Turunen и Septicflesh в рамките на „Музика от вековете“, както и други сценични прояви.

Сред акцентите е и спектакълът „Българската рокля“ на Иван Донев, както и съвместният танцов проект „Два дома“ на Държавния ансамбъл за песни и танци – Армения и ФА „Тракия“.

Литературната програма включва „Пловдив чете“ и „Нощ на литературата“, а проектът „Занаяти с бъдеще“ поставя акцент върху традиционните умения и културното наследство.

В есенния календар са включени и честванията на 141 години от Съединението на България на 6 септември и Деня на Независимостта на 22 септември.

Дигиталната програма събира всичко на едно място

Организаторите посочват, че дигиталната брошура е създадена като удобен начин посетителите да планират участията си в отделните събития през трите есенни месеца.

Пълната програма може да бъде разгледана в дигиталната брошура на Есенния салон на изкуствата 2026.

Информация за актуализации в програмата ще се публикува и на сайта на „Култура“ на Община Пловдив и официалния сайт на Община Пловдив.