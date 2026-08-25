Досъдебно производство е образувано заради пожар, при който са нанесени материални щети по шест автомобила в Пловдив.
Сигналът за пламъци в „Мерцедес“, паркиран в района на кръстовището на улиците „Смилево“ и „Кичево“, е подаден около 4 часа вчера. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията.
След приключване на гасителните действия е извършен оглед. По първоначални данни пожарът най-вероятно е възникнал заради късо съединение в „Мерцедес“-а.
Пламъците обаче са засегнали и още пет автомобила, паркирани в непосредствена близост.
По случая работят разследващи от Първо районно управление, като действията по досъдебното производство продължават.
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