Пожар в „Мерцедес“ повреди още пет автомобила в Пловдив

Досъдебно производство е образувано заради пожар, при който са нанесени материални щети по шест автомобила в Пловдив.

Сигналът за пламъци в „Мерцедес“, паркиран в района на кръстовището на улиците „Смилево“ и „Кичево“, е подаден около 4 часа вчера. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията.

След приключване на гасителните действия е извършен оглед. По първоначални данни пожарът най-вероятно е възникнал заради късо съединение в „Мерцедес“-а.

Пламъците обаче са засегнали и още пет автомобила, паркирани в непосредствена близост.

По случая работят разследващи от Първо районно управление, като действията по досъдебното производство продължават.

снимката е илюстративна/архив