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Пожар в „Мерцедес“ повреди още пет автомобила в Пловдив

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 13:06ч, вторник, 25 август, 2026
0 134 Преди по-малко от минута

Досъдебно производство е образувано заради пожар, при който са нанесени материални щети по шест автомобила в Пловдив.

Сигналът за пламъци в „Мерцедес“, паркиран в района на кръстовището на улиците „Смилево“ и „Кичево“, е подаден около 4 часа вчера. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията.

След приключване на гасителните действия е извършен оглед. По първоначални данни пожарът най-вероятно е възникнал заради късо съединение в „Мерцедес“-а.

Пламъците обаче са засегнали и още пет автомобила, паркирани в непосредствена близост.

По случая работят разследващи от Първо районно управление, като действията по досъдебното производство продължават.

снимката е илюстративна/архив

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 13:06ч, вторник, 25 август, 2026
0 134 Преди по-малко от минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

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