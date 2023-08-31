Неправоспособен водач опита да се укрие след гонка с полицията

Неправоспособен водач бе задържан след опит да осуети полицейска проверка.

Около 19.10 ч. снощи, в сектор „Пътна полиция“ постъпил сигнал, от колегите им в Хасково, че лек автомобил „Фолксваген“ не е спрял за проверка и продължил по АМ „Тракия“. Минути по-късно е засечен, но отново не спира на подадения светлинен и звуков сигнал. Последвало преследване до ул. „Калина“ в гр. Пловдив, където шофьорът опитал да се укрие. На място са установени двама негови спътници, а при последвалите оперативни и издирвателни действия е заловен и нарушителят – криминално проявен и осъждан 28-годишен мъж. Отведен е за едно денонощие в полицейския арест. Срещу него е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 270 ал. 1 от НК под наблюдението на районна прокуратура.