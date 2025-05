Концерт на обещаващата българска група Woomb в Пловдив

Send an email

“Мрачни, мистериозни, малко готически, много театрални, а понякога просто зад стена от бомбастичен рок” (Кевин Коул, KEXP)

Woomb се завръщат в Пловдив на 3 май в клуб Bee Bop Café малко преди да издадат ремикси към миниалбума си To Never Fear the Sun EP и чисто нов сингъл.

Песните на Георги Линев (Kan Wakan) и Христо Йорданов вече имат дълъг път. След дебюта на Woomb през 2023 г., проектът бързо намери вярна публика, стигна до ефира на Sirius XM, KEXP, Radio Eins и първи международни изяви.

През 2025 г. Woomb имаха участия на някои от най-големите световни шоукейси като ESNS в Холандия и MENT в Словения, бяха едни от 15-е номинирани за престижните музикалните награди на европейския съюз (MME), влязоха в селекциите за най-обещаващи имена на годината в Kaltblut Magazine и Independent Music Companies Association.

Те също така представиха музиката си в Сърбия, Хърватия, Унгария, Чехия и Словакия, снимаха сесия за немската телевизия WDR, а това лято ще са на сцени на фестивали като Sziget и Electric Castle.

Билети на предварителна продажба: 15 лв.

https://bilet.bg/bg/events/woomb-live-at-bee-bop-cafe-6214

В деня на събитието: 20 лв.

Врати: 20 ч.

Музика преди и след: Svetoslav (Indioteque)

Снимка: Петър Тухчиев