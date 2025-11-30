Книгата „Чурен – 1435 м. в сърцето на Родопите“ ще бъде представена на 1 декември 2025 г. от 16:30 ч. в зала „Съединение“ на Регионалния исторически музей – Пловдив.

Изданието обобщава мащабната работа по възраждането и съживяването на най-малкото населено място в област Пловдив – село Чурен. Книгата проследява десетгодишния период на промяна между 2015 и 2025 г. и разказва както за инициативите на местните жители и техните наследници, така и за личната кауза на автора Любен Иванов – да вдъхне нов живот на родното село.

Сред ключовите резултати, описани в книгата, са пълното възстановяване на разрушената църква, създаването на първото в историята на селото читалище „Родопски пламък 2023“, облагородяването на централното пространство, поставянето на „Къщички за книги“, изграждането на мемориал в памет на войните от Чурен и провеждането на три последователни родови срещи. Част от проекта са и множество кратки документални филми, посветени на историята и духа на селото.

Представянето на книгата е финалният акцент в този дългогодишен процес и ще бъде придружено от прожекция на документален филм, посветен на инициативата.

Събитието има и благотворителна цел – средствата, събрани от продажбата на книгата, ще бъдат дарени за лечение на млад човек с увреждане и за изграждане и поставяне на кръст над селото.

Гостите могат да очакват и музикална програма, изпълнена от емблематични родопски изпълнители, обещаваща силни емоции и автентична атмосфера от сърцето на Родопите.