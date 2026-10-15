Парламентът гласува промени в Кодекса за застраховането

Депутатите ще разгледат на второ четене изменения, които дават повече правомощия на Комисията за финансов надзор при покриване на недостиг във фондовете на Гаранционния фонд.

Народното събрание ще гласува на второ четене промени в Кодекса за застраховането, внесени от „Прогресивна България“, според програмата на парламента.

Предложенията, приети на първо четене на 23 септември, предвиждат Комисията за финансов надзор да може по собствена инициатива да решава как да бъде покриван недостиг на средства във фондовете, управлявани от Гаранционния фонд. Досега това е можело да става само по предложение на управителния съвет на фонда.

Законопроектът предвижда и Гаранционният фонд да извършва плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи по задължения, свързани със застрахователи с отнет лиценз. Целта е Бюрото да не авансира средствата, а впоследствие да търси възстановяването им.

В дневния ред е включено и обсъждане на актуализирания инвестиционен проект за придобиване на пет нови зенитно-ракетни комплекса, внесен от Министерския съвет.

Депутатите ще разгледат на второ четене и промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Предвидено е и първо четене на изменения в Закона за техническите изисквания към продуктите.