Иван Бърнев и испанската актриса Сю Флак представят филмът „Васил“ в LUCKY Дом на киното

11:56ч, четвъртък, 26 януари, 2023
Актьорът Иван Бърнев и неговата колежка от Испания Сю Флак ще представят новия испанско-български филм „Васил“ в LUCKY Дом на киното. Те ще се срещнат с публиката в петък, 27 януари, за прожекцията от 19 часа. Освен тях с пловдивчани ще разговарят и продуцентите на филма Весела Казакова и Мина Милева.

Във филма участват и няколко други испански звезди, като известната от филми на Алмодовар Сузи Санчес, любимката на Антонио Бандерас – Александра Хименес и Карра Елехалде, героят от най-касовия досега испански филм “Испанска афера”.

Филмът „Васил“ вече обра множество награди при представянията си в Европа – сред които шест награди „Берланга“ от Валенсия – за най-добър филм, режисура, сценарий, музика, звук и за поддържаща роля на Сузи Санчес. Сред другите награди бе и отличие за Иван Бърнев за ролята си на фестивала Семинчи във Валядолид.

Самият филм е съвременна творба за приятелството, трудностите и пътищата, които ни свързват с другите. В него се разказва историята на един български емигрант в Испания, който се оказва отличен играч на бридж и шах. След пристигането си в Испания той спи на улицата, докато Алфредо – пенсиониран архитект, го приютява за известно време в дома си.

Билети за прожекцията се продават на касата на LUCKY Дом на киното в делничните дни след 16:00 часа, както и онлайн на kinolucky.com.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:56ч, четвъртък, 26 януари, 2023
378 724 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

378 коментари

  1. U888 là thương hiệu nhà cái mới xuất hiện nhưng đã nhanh chóng tạo được dấu ấn rõ rệt trên thị trường giải trí trực tuyến Việt Nam. Với mô hình cá cược online quen thuộc, nền tảng u88.store luôn hướng đến việc bảo vệ quyền lợi và mang lại sự an tâm cho hội viên. Cùng tìm hiểu chi tiết hơn qua nội dung sau.

    Отговор

  5. MK8 มอบประสบการณ์คาสิโนออนไลน์ระดับพรีเมียม ด้วยเกม Baccarat, Roulette และ Poker ถ่ายทอดสดจากสตูดิโอมืออาชีพ พร้อมดีลเลอร์จริง

    Отговор

  7. MK8 mang đến casino trực tuyến chất lượng cao với hàng loạt trò chơi như Baccarat, Roulette và Poker, phát sóng trực tiếp từ studio chuẩn quốc tế, kết nối người chơi với dealer thực trong thời gian thực.

    Отговор

