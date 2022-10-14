График за почистване на дъждоприемните шахти от 17 до 21 октомври

Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава по график. За счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят екипите идната седмица:

На 17 октомври (понеделник): бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от ул. „Гладстон“ до бул. „Източен“, ул. „Гладстон“, бул. „Източен“ (западното платно), бул. „Освобождение“ (западното платно) – от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Санкт Петербург“, бул. „Санкт Петербург“ (северното платно), надлез „Родопи“.

На 18 октомври (вторник): бул. „Христо Ботев“ и Коматевския транспортен възел, бул. „Македония“ (Бетония мост), ул. „Димитър Талев“, ул. „Даме Груев“.

На 19 октомври (сряда): бул. „Марица-юг“ – от бул. „Копривщица“ до бул. „Източен“, бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Стефан Стамболов“.

На 20 октомври (четвъртък): бул. „Цариградско шосе“ (южното платно) – от бул. „Освобождение“ до изхода на града, и надлез „Скобелева майка“, бул. „Санкт Петербург“ – от надлез „Родопи“ до ул. „Менделеев“ и южното платно от ул. „Менделеев“ до бул. „Освобождение“; район „Южен“ – в пространството между ул. „Кукленско шосе“, бул. „Никола Вапцаров“, бул. „Македония“ и ул. „Бачо Киро“.

На 21 октомври (петък): район „Тракия“ – вътрешните улици с граници А4, А5, А6, А7 и бул. „Шипка“; район „Южен“ – в пространството между ул. „Кукленско шосе“, бул. „Никола Вапцаров“, бул. „Македония“ и ул. „Бачо Киро“.