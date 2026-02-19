2 месеца след Коледния базар: Все още ужасна мръсотия

За разлика от следенето на чистотата – строго следене за велосипедисти в дните след премахването на ледената пързалка

Почти два месеца след приключването на безплатния за организаторите Коледен базар около Централна поща, новият гранитен площад „Централен“ продължава да е ужасяващо мръсен. Видимо си личи замърсената част от всички видове лакомства, които се продаваха през декември месец в центъра на града, спрямо запазената чиста част под самите сергии.

След премахването на будките за продажба бяха извършени няколко почиствания, които обаче не доведоха до никакъв ефект. Множеството дъждове и сняг също не успяха да изчистят следите, оставени след събитието. Така скъпият за гражданите, но безплатен за организаторите Коледен базар ще бъде запомнен задълго върху съвсем наскоро ремонтирания с гранитни плочи централен площад и зоните около историческите ценности на Форума и Одеона.

В последните дни се премахва и ледената пързалка от другия край на площад „Централен“, която също оставя своя отпечатък, но процесът все още не е завършил, като поне предишни години организаторите успяваха да оставят чистота след своята дейност.

С премахването на пързалката и стоплянето на времето се възстанови и, може би, единствената дейност, която местната власт следи изкъсо – спирането и свиренето със свирки на велосипедистите, преминаващи през празния площад „Централен“ и Цар Симеоновата градина, където упорито не се създават условия за всеки, който иска да пресече от бул. „Цар Борис“ в посока Гладстон или библиотеката. В същото време в непосредствена близост до Общинска полиция продължава традиционното бездействие около десетките неправилно паркирали автомобили, драстично увеличили се като бройка в последните седмици покрай ремонтите около ПУ „Паисий Хилендарски“.