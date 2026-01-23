Финалът на GEN I събира най-смелите студентски идеи

Пет студентски екипа влизат в решителна битка за 10 000 лева и шанс да превърнат идеите си в истински стартъп. На финала на GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ в Пловдив кипи от амбиция, технологии и смели решения за бъдещето на храната. Образователната програма обедини 26 студенти от 21 специалности и пет висши училища в Пловдив като им възложи да търсят решения реални бизнес казуси за бъдещето на храната.

GEN I събира 28 студенти от Пловдив в надпревара за 10 000 лв.

Официалното представяне на петте иновативни студентски проекта се състоя днес в Центъра по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ). Мястото е емблематично за Пловдив, защото това е първият по рода си у нас център за върхови постижения и един от 30-те в Европа.

След над три месеца интензивна работа под ръководството на опитни ментори от корпоративния свят, днес студентите представиха за първи път своите финални разработки. Два от проектите са с фокус върху решаването на проблема с бракувани стоки и управлението на хранителни отпадъци в производството и търговските вериги. Третият разработва възможност от вендинг машина всеки клиент да може да получи бързо и лесно своя индивидуален „коктейл“ от минерали и витамини, съобразен с неговите нужди за деня. Не по-малко впечатляваща е и разработката на виртуален асистент за здравословно хранене и пазаруване, който помага на хората сред големия набор от продукти в магазините да избират по-лесно здравословните решения. С огромен потенциал е и проектът за интерактивно приложение, в което потребителите могат да моделират идеалните за тях хранителни и други продукти и след това да ги откриват на пазара.

Представителите на журито споделиха, че всеки един от проектите заслужава да бъде реализиран в промишлеността или търговските обекти.

Кой от тях ще спечели наградата от 10 000 лева ще се реши във финален тур със строг регламент за представяне и оценка пред журито на GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ тази вечер. Тежката задача да изберат победителя ще има журито в състав: проф. Христина Янчева, областен управител на Пловдив – патрон на програмата в града; главният изпълнителен директор на Schwarz IT България Михаил Петров – инициатор на програмата; Оливър Ханиш, представител на Campus Founders – една от най-големите мрежи за стартъпи в Европа; Иван Чернев, главен изпълнителен директор на Kaufland България; и Бисер Богданов, директор „Човешки ресурси и администрация“ на Фикосота – партньорите от страна на бизнеса, задали реалните казуси на студентите.

Програмата и състезанието днес са и „отворена врата“ за студентските отбори да превърнат иновативните си проекти в реални бизнес начинания под формата на стартъпи. Ако успеят да докажат потенциала и капацитета на предложенията си, могат да ги доразвият и да се борят за международно финансиране през мрежата на Campus Founders.

Всички 26 студенти, преминали успешно през програмата GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ, ще получат сертификати за обучение по методологията „Дизайн мислене“, създадена в Станфордския университет. Официалната церемония по дипломиране и обявяването на победителя е в 17 часа в Центъра по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ), Аудитория, и е отворена за медии и гости.

GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ – „Бъдещето на храната“ стартира в Пловдив през октомври 2025 г. Програмата е първата в България, която дава възможност на студенти от различни специалности и университети да работят заедно в мултидисциплинарни екипи по реални казуси, подадени от бизнеса, с помощта на опитни ментори и по методологията „Дизайн мислене“, създадена в Станфордския университет.

Инициативата се осъществява под патронажа на областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева и се реализира по инициатива на Schwarz IT България в партньорство с пет водещи висши училища в Пловдив (Технически университет – София, филиал Пловдив; Университет по хранителни технологии; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Медицински университет – Пловдив; и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“) и е подкрепена от Община Пловдив.