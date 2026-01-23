Румен Радев напусна президентството

Румен Радев вече не е президент на България, след като Конституционният съд прие оставката му. До края на мандата държавен глава става вицепрезидентът Илияна Йотова.

Точно в 16:00 часа Радев официално напусна сградата на президентството. Той беше изпратен от Йотова и посрещнат от десетки свои поддръжници.

„Радвам се, че преди девет години българите ми гласуваха доверие и че тази подкрепа продължава. Никой не може да спре вълната. За мен тази емоция е по-скъпа от всяка социология“, каза Радев пред събралите се.

Бившият държавен глава отказа да отговаря на въпроси на журналисти и не коментира намеренията си за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори, които се очаква да бъдат в края на март или началото на април.

„Днес е първият ми ден като гражданин, който заедно с всички българи вярва, че с общи усилия можем да променим България. За мен беше чест. Благодаря ви“, добави Радев.

Снимки: Стопкадър