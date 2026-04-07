Две пешеходки пострадаха при катастрофи в Пловдив

Две пешеходки са в болница след катастрофи, възникнали вчера в Пловдив. Пострадалите са пенсионерка на 78 години и 17-годишно момиче.

Около 12 ч., на кръстовище между бул. „Христо Ботев“ и бул. „Найчо Цанов“ лек автомобил с 20-годишен водач предприел десен завой и блъснал пресичащата на пешеходна пътека възрастна жена.

Около 21.15 ч., при подобни обстоятелства, на кръстовище между бул. „Коматевско шосе“ и ул. „Модър“ тийнеджърката била ударена от кола, управлявана от 54-годишен мъж. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на двамата водачи са отрицателни.

По случите са образувани досъдебни производства в сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.