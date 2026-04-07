Пловдивските лекари: Здравната система е на ръба

12:42ч, вторник, 7 април, 2026
Директори на болници - заплати

Лекарите в Пловдив се присъединиха към националната позиция на Българския лекарски съюз с предупреждение за задълбочаваща се криза в здравеопазването. Районната колегия под тепетата подкрепя искането за незабавно подписване на анекс към Националния рамков договор като единствен реален механизъм за стабилизиране на системата.

От съсловната организация посочват, че финансовият натиск върху лечебните заведения става все по-сериозен. Разходите за енергия, консумативи и персонал растат рязко през последните години, докато цените на медицинските дейности остават без актуализация. Така се натрупва дефицит, който застрашава както работата на болниците, така и достъпа на пациентите до лечение.

По данни на БЛС за периода 2021–2025 г. разходите в сектора са се увеличили значително, включително и тези за персонал. В същото време финансирането не отразява този ръст, което създава сериозен дисбаланс.

Според медиците, ако не бъдат предприети спешни действия, има риск тежестта да бъде прехвърлена върху пациентите чрез по-високи доплащания. Те настояват държавата да реагира, както прави в други сектори, и да осигури необходимата подкрепа за здравеопазването.

От пловдивската лекарска колегия подчертават, че забавянето на решенията вече не е опция. По думите им системата се крепи основно на усилията на работещите в нея, а без адекватни мерки това няма да е устойчиво в дългосрочен план.

