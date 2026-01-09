Честваме 148 години от Освобождението на Пловдив от османско владичество

Тържественото честване на 148-та годишнина от Освобождението на Пловдив от османско владичество ще се състои на 16 януари 2026 год., петък, в 11.00 часа с поклонение пред паметника на капитан Александър Бураго в Дондуковата градина (зад централния Дом на младоженците). На 16 януари (4 януари по стар стил) 1878 година през нощта, 63-мата руски драгуни на капитан Бураго, подпомогнати от местните разузнавачи, извършват немислимото. С дързост, граничеща с безумие, те влизат в един град, окупиран от многократно превъзхождащ ги противник, и донасят вестта, че Пловдив вече не е робски.

Във военната церемония пред паметника, включваща полагане на венци и цветя, ще участват военен духов оркестър, представителен взвод, венценосци и представители на комитет „Родолюбие“. Събитието се организира традиционно от Община Пловдив и е част от Културния календар на града.

Слово по повод годишнината ще произнесе д-р Стефан Шивачев. Водещ ще е Ивайло Христов – актьор в Драматичен театър Пловдив.

На честването ще присъстват Кметът на Община Пловдив, народни представители, Областният управител, Председателят на Общинския съвет, Командирът на „Съвместното командване на специалните операции“, общински съветници, зам.-кметове, районни кметове, представители от Общината, на политически и обществени организации, граждани и медии.

Д-р Стефан Шивачев е виден историк и дългогодишен директор на Регионалния исторически музей в Пловдив, чийто житейски път е посветен на съхраняването на паметта и утвърждаването на Пловдив като културно-историческо средище от национално значение. Той е не само задълбочен изследовател на Съединението и следосвобожденската история, но и ключов обществен стожер, който чрез десетки книги и инициативи превръща историята в жива връзка между миналото и съвременното гражданско общество. Той е автор и съавтор на над 30 книги и десетки изложби, неговото присъствие в културния и обществения живот на града е основополагащо.