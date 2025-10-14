Архивите разказват: Историята на църквата Св. Петка
Някогашната пловдивска катедрална черква до османското завладяване на града се намирала на мястото на Джумая джамия и била посветена на Св. Петка
В първите години след Освобождението будните българи от Новата махала, решили да изградят храм, посветен на светицата, небесна покровителка на Пловдив от седем века насам
Сегашната цълква в центъра е един от малкото случаи, когато за строeж на храм сe застъпва целият държавен и градски елит
На 14 октомври Българската православна църква отбелязва преподобна Петка Българска – небесна покровителка на Пловдив от седем века насам. Някогашната пловдивска катедрална черква, която до османското завладяване на града (1371 г.) се намирала на мястото на сегашната Джумая джамия, била посветена на св. Параскева Епиватска, наричана от българите св. Петка.
След като османските турци унищожили това християнско светилище, на преподобната бил посветен малък средновековен кръстокуполен храм, който се намирал на скалната тераса в подножието на Джамбазтепе, където сега е възрожденската черква „Св. Петка“ – Стара от 1836 г. Докъм средата на XIX в. единствено в нея се служело на български език.
В първите години след Освобождението будните българи, жители на обширната енория на „Св. Петка“, известна още като Новата махала, решили да изградят нов храм, посветен на почитаната светица. Тази идея се осъществяватри години след Съединението на България. Със събраните средства започва изграждането на голям за времето си храм с представителна архитектура.
До днес е запазен възпоменателният надпис, изсечен върху мраморна плоча и монтиран високо при северния вход на черквата. Описано е полагането на основния камък на храма: „Днес в лято 1888, ден 29 на месец април при князуването на Негово Царско Височество Българския Княз Фердинанд Сакскобургготски; на негово блаженство Екзарх Йосиф I; министерствуването на Стефан Стамболов, министър-председател и министър на Вътрешните дела; на Георги Странски, министър на външните дела и вероизповеданията; на… (много други държавни и от градската управа мъже) положи ся основния камък на църквата „Св. Петка“ в Новомахаленската 4-а част на гр. Пловдив по планирането и надзорът на арх. Димитър Наумов…“
Това е един от малкото случаи в новата ни история, когато застъпници за построяването на храма са представителите на целия държавен и градски елит. Както се вижда от надписа, храмът е изграден по проект на арх. Димитър Наумов, който упражнява и надзор над строежа. Той проектира по възрожденски маниер трикорабна псевдобазилика и поради недостиг на средства не прибавя нито притвор, нито камбанария. Стара фотография от 90-те години на XIX в. ни показва храм с полусферичен, лежащ върху висок тамбур с арковидни прозорци купол. В западната страна се виждат две малки Детайл от иконостаса звънарници, също завършващи с куполи. Външната украса е скромна, раздвижена единствено от пиластри в дорийски стил между прозорците и в ъглите на сградата. Източната олтарна част е с триъгълен фронтон и полукръгла апсида.
След две десетилетия (1909-1910 г.) сградата е удължена в западна посока, като във вътрешното пространство се оформя емпория (балкон за хор). От север и от юг са прибавени два малки входни притвора, а над западния главен вход е издигната представителна триетажна камбанария. Доизграждането на храма е дело на известния пловдивски архитект Йосиф Шнитер, който придава на вече съществуващата сграда стилност и представителност. Впечатляващата камбанария е авторско копие на възпоменателната кула-звънарница на катедралата „Св. Богородица“.
Иконостасът, амвонът и владишкият трон на новия храм са изпълнени от майстора резбар Петър Кушлев от Широка лъка. Иконите на иконостаса са изписани в академичен стил от известния пловдивски иконописец Петър Джамджиев.
На 1 май 1970 г. в черквата избухва пожар, при който изгарят куполът и част от покрива на средния кораб. Възстановяването е по проект на арх. Никола Овчаров. Изграден е нов купол в стила на камбанарията и така е постигната великолепна хармония във външната архитектура на храма. Фасадата е облицована с плочи от бигор, а украсата на интериора е обогатена със стенописи, дело на група синодални художници, ръководени от руския майстор иконописец Николай Ростовцев. Храмът е наново осветен от митрополит Варлаам Пловдивски на празника на св. Петка Българска – 14 октомври 1977 г.
Един коментар
Нак хубавата и поддържана пловдивска църква