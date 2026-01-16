Пловдив отбеляза 148 години от Освобождението с призив за преосмисляне на историческите разделения

В словото прозвуча и критика към крайностите в съвременните интерпретации на Руско-турската война от 1877–1878 г.

По думите на д-р Стефан Шивачев историческата истина се крие в съвпадението на геополитическите интереси и националните въжделения

С поднасяне на венци и цветя пред паметника на капитан Александър Бураго Пловдив отбеляза 148 години от Освобождението на града от османско владичество. Възпоменателната церемония пред паметника на Бураго в обновената Градска градина събра представители на местната власт, общественици и граждани.

В словото си по повод годишнината историкът д-р Стефан Шивачев припомни драматичните събития от зимата на 1878 година, когато „в онази незабравима нощ се решава съдбата на най-големия и цветущ български град по това време“. Акцент беше поставен върху мисията на капитан Александър Бураго, който по заповед на генерал Йосиф Гурко навлиза в Пловдив с 63-ти драгунски полк, за да предотврати разграбването и опожаряването на града.

„На 16 януари завършва последната победоносна битка на Руско-турската война. Пътят за Одрин, Цариград и новата Санстефанска България е открит“, посочи Шивачев в историческия разказ, припомнен по време на церемонията.

Освен към миналото, словото отправи и ясен поглед към настоящето, като постави въпроса за разделението в съвременното българско общество по отношение на оценката за Освобождението.

„Но 16 януари всяка година изправя пред нас и един въпрос с нееднозначен отговор – докога обществото ни ще бъде разделено по един толкова важен въпрос от националната ни история“, бе подчертано по време на събитието.

В словото прозвуча и критика към крайностите в съвременните интерпретации на Руско-турската война от 1877–1878 г.

„Докога едните ще защитават тезата за имперската завоевателна война, целяща превземането на Цариград и Дарданелите, а другите ще противопоставят идеята за войната на православието и освобождението на братята славяни на Балканите“, се казва още в обръщението.

Според говорителя, историческата истина се крие в съвпадението на геополитическите интереси и националните въжделения:

„Колко простичко е да приемем, че стратегическите цели на Русия съвпадат с надеждите на българския народ“, прозвуча от трибуната.

В словото си д-р Шивачев отправи призив за връщане към изворите и историографията от епохата.

„Нека погледнем написаното в европейските вестници още тогава и пожълтелите страници на българската историография с оценките за тази война“, каза той, като посочи това за начин за преодоляване на днешните разделения.

Церемонията завърши с призив за смирение и признателност към загиналите воини: „Нека поднесените днес цветя бъдат израз на нашата благодарност пред подвига на тези руски, белоруски, украински и финландски воини, донесли свободата на родната ни земя“.

По думите му, вярната оценка на историческите събития от 1878 г. е ключова и за разбирането на процесите, които се разиграват в Европа днес – тема, която прави годишнината от Освобождението на Пловдив не просто акт на памет, а повод за съвременен обществен разговор.