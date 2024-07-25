Ботев загуби, но запази шансове срещу Панатинайкос

Тежък реванш предстои след седмица на стадион „Христо Ботев“ във втория квалификационен кръг от Лига Европа, след като Ботев загуби с 2:1 в Гърция от Панатинайкос. Така „канарчетата“ запазиха всички шансове за реванша, като дори минимална победа в Пловдив ще прати двубоя в продължения и евентуално дузпи, а при успех с повече от 1 гол жълто-черните ще продължат в следващия кръг.
Двубоят в Гърция бе равностоен, като Панатинайкос владееше по-дълго инициативата, но Ботев създаде множество много опасни контраатаки, но се възползва само веднъж да вкара гол. Домакините успяха да открият в самото начало на мача, а до почивката успяха да удвоят аванса си след гол от дузпа.
След почивката и няколко смени Ботев успя да изненада Панатинайкос и при една грешка в изнасянето, жълто-черните откраднаха топката и с добро взаимодействие Корошец реализира след точен пас от Секулич. Двата отбора имаха своите много добри шансове за голове, като Панатинайкос удари и една греда малко преди края на мача. Укаки пък можеше да направи 2:2 в края, след като открадна една топка в центъра на терена и остана очи в очи с вратаря на гърците, но при опита да го преодолее падна. Първоначално съдията отсъди дузпа, но след консултация с ВАР я отмени. Ситуацията е спорна, но през първата част реферът подмина без да прегледа 100% нарушение срещу Акере в наказателното поле при резултат 1:0, така че „канарчетата“ могат да имат съвсем основателни претенции към съдийството.
Реваншът е точно след седмица на 8 август в Пловдив, като се очаква стадион „Христо Ботев“ този път да е пълен до краен предел.
627 коментари
п»їRecently, I discovered a great guide regarding buying affordable antibiotics. It covers WHO-GMP protocols for ED medication. In case you need cheaper alternatives, visit this link: п»їhttps://kisawyer.us.com/# Online medicine order. Good info.
Does anyone know safe Mexican pharmacies. I found a cool post that lists trusted vendors: п»їhttps://polkcity.us.com/# mexican drugstore. Seems useful..
п»їLately, I came across a great resource concerning Indian Pharmacy exports. It covers how to save money for generic meds. If anyone wants cheaper alternatives, check this out: п»їkisawyer.us.com. Worth a read.
п»їLately, I stumbled upon an informative report concerning generic pills from India. The site discusses WHO-GMP protocols when buying antibiotics. If anyone wants factory prices, take a look: п»їhttps://kisawyer.us.com/# pharmacy website india. It helped me.
п»їLately, I stumbled upon a helpful guide about cheap Indian generics. It explains CDSCO regulations on prescriptions. If anyone wants cheaper alternatives, visit this link: п»їindia pharmacy mail order. Good info.
п»їRecently, I found a helpful report regarding cheap Indian generics. The site discusses WHO-GMP protocols for ED medication. If anyone wants cheaper alternatives, take a look: п»їhttps://kisawyer.us.com/# indian pharmacy online. Good info.
п»їTo be honest, I came across a useful guide concerning safe pharmacy shipping. It covers how to save money for ED medication. If you are looking for reliable shipping to USA, go here: п»їUpstate Medical. Good info.