54 % от абсолвентите на Факултета по обществено здраве в МУ-Пловдив с отлични дипломи

54 на сто от абсолвентите на випуск 2026 на Факултета по обществено здраве се дипломираха с отличен успех. 177 магистри и бакалаври хвърлиха шапки за успешното си завършване на финала на тържествената церемония, която се състоя днес в Аула Магна и бе водена от доц. Антония Янева-зам.-декан по учебна дейност. Средният им успех от следването е 5,43, а от държавните изпити – 5,42.

„Професиите в областта на общественото здраве изискват не само знания, но и способност за анализ, стратегическо мислене и бърза адаптация. Вие ще бъдете експерти, които планират и оценяват здравни политики, управляват здравни структури, работят по превенция на заболявания и подобряване качеството на живот. Убеден съм, че имате потенциала да бъдете двигатели на промяна – да въвеждате иновации, да подобрявате достъпа до здравни услуги и да изграждате по-устойчива здравна система“, обърна се в приветствието си към завършващите ректорът проф. д-р Ангел Учиков, който връчи дипломите на отличниците.

Деканът на ФОЗ проф. д-р Станислава Харизанова се обърна към завършващите като към бъдещи лидери на общественото здраве, които ще отстояват високи стандарти в избраната професия и няма да правят компромис с качеството.

Напътствия към випуск 2026 даде промоторът на церемонията проф. Момчил Мавров – водещ лектор по медицинско право и подуправител на Националната здравноосигурителна каса.

„Днес Вие получавате диплома. Това означава, че сте удостоени с доверието на обществото да управлявате ресурси и хора, да създавате ефективни модели на грижа и поведение в полза на общността, за която в даден момент ще носите отговорност. Нека това доверие бъде Вашата мотивация да продължите да учите и да се усъвършенствате. За истински знаещите и можещите пътят на развитието е безкраен. И всеки нов хоризонт носи смисъл и награда“, каза проф. Мавров и пожела на дипломантите да бъдат отворени към новото и верни на ценностите и принципите на професията. Той връчи дипломите на магистрите от специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Фармацевтичен бизнес мениджмънт“.

По специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (завършили в област на ВО „Здравеопазване и спорт) се дипломират 42 студенти със среден успех от следването 5,41 и 4,74 – от държавните изпити. Отличниците са 13. Същата специалност (завършили в област на ВО, различна от „Здравеопазване и спорт“) завършват 38 дипломанти. Техният среден успех от следването е 5,38, а от държавните изпити – 5,55.

Пълни отличници от държавните изпити са магистрите от „Управление на здравни грижи“ (2 семестъра). Успехът от следването на завършващите 21 дипломанти е 5,47.

30 са бакалаврите от специалност „Управление на здравните грижи“, от които 18 са отличници. Средният им успех от държавните изпити е 5,59, а от следването – 5,22.

30 са и дипломантите от специалност „Фармацевтичен бизнес мениджмънт“. Техният среден успех от следването е 5,42, а от държавните изпити – 5,37. Отличниците са 13.

С отличен успех от следването и от държавните изпити се дипломират студентите от специалност „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“, които се обучават 2 семестъра. 7 от деветимата дипломанти са отличници. Същата специалност, но изучавана в продължение на 4 семестъра, завършват 7 дипломанти. Средният им успех от държавните изпити е 5,00, а от следването – 5,37.

Отличникът на випуска д-р Долина Генчева направи обръщение към колегите си и благодари на преподавателите за безрезервната подкрепа по време на обучението. „В свят, в който здравеопазването се променя с бързи темпове и е изправено пред непрекъснати предизвикателства, нашата роля става все по-ключова. Защото зад всяка статистика и решение стоят човешки съдби“, каза д-р Генчева и пожела професионални успехи на колегите си.

Деканът на Факултета по обществено здраве проф. д-р Станислава Харизанова връчи дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност „Управление на здравните грижи“ и „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“.

Церемонията уважиха зам.-кметът „Здравеопазване и екология“ в Община Пловдив Иван Стоянов, зам.-кметът на район „Западен“ Елена Георгиева, директори, управители, зам.-управители и главни медицински сестри на болници, мениджъри на аптеки, представители на академичното ръководство на Медицински университет – Пловдив.

Приветствие към дипломантите отправиха проф. д-р Иван Дечев – заместник-директор по диагностична и лечебна дейност на УМБАЛ „Св. Георги“, Лиляна Петрова – председател на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, а от името Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи поздравителен адрес поднесе Елена Симеонова – главна медицинска сестра на УМБАЛ „Пловдив“.

Музикален поздрав към дипломанти и гости отправиха Желязка Белчилова – вокал, Мирослав Турийски – пиано, Александър Леков – бас, Цвета Карагеоргиева – саксофон.