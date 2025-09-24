Безплатни прегледи за уртикария в УМБАЛ „Свети Георги“

Инициативата „Здраве за всички“ на УМБАЛ „Свети Георги“ продължава и през октомври, като набира все по-голяма популярност сред пациентите. По повод Световния ден на уртикарията на 1 октомври, в Отделението по професионални болести ще се проведат безплатни профилактични прегледи за пациенти с диагностицирано или неуточнено заболяване.

Уртикарията е известна още като „копривна треска“ и се характеризира със сърбящ обрив, зачервяване и образуване на уртики. Заболяването може да протича остро или хронично. Острата форма трае по-малко от шест седмици и често отшумява в рамките на часове до дни, докато хроничната продължава над шест седмици с ежедневни или епизодични обриви. Болестта засяга и двата пола, като статистиката показва, че един на всеки пет възрастни има епизод на остра уртикария през живота си. При възрастните заболяването често е с неуточнена етиология и има хронично-рецидивиращо протичане. Сред основните причини за уртикария са алергени, ухапвания от насекоми, инфекции и лекарства.

Желаещите да се възползват от безплатните прегледи трябва да направят предварително записване до 30 септември 2025 г. на телефон 032/ 602 472 всеки работен ден от 11:00 до 12:00 часа.

Прегледите ще се провеждат в приемния кабинет на втория етаж в Отделението по професионални болести на УМБАЛ „Свети Георги“, бул. „Васил Априлов“ 15А, Пловдив на 01.10.2025г. от 09:00 до 12:00 часа.