Подаден е сигнал за нередности в кампанията за Коцев

Фондация „Манол Пейков и приятели“ отхвърли категорично обвинения за нередности, свързани с дарителската кампания, проведена в подкрепа на паричната гаранция на кмета на Варна Благомир Коцев. Повод за позицията е подаден сигнал от Биляна Якова – бивша служителка в общинската администрация и свидетел по делото срещу Коцев – която е сезирала редица контролни институции, сред които прокуратурата и ДАНС.

Сигнал с три основни обвинения

Според изнесената информация, в сигнала се твърди за:

възможно „пране на пари“ , тъй като според Якова повече от половината дарения били „анонимни“;

нарушения на закона и устава на фондацията , поради използването ѝ за събиране на средства за гаранция;

евентуална злоупотреба с дарителски средства, въпреки публично обявената цел на кампанията.

Позицията на фондацията

От фондацията определят сигналите като неоснователни и посочват, че:

няма нито едно анонимно дарение сред общо 2 267 постъпили в рамките на кампанията. Организацията заявява готовност да предостави на институциите пълна разпечатка с имената на всички дарители.

дейността е напълно съобразена с мисията на фондацията , чиято цел е „развитие и утвърждаване на гражданското общество, гражданско участие и добро управление". Според позицията, подкрепата за „непомерната", по техни думи, парична гаранция на длъжностно лице в активен мандат попада в тези рамки.

обвинението за „злоупотреба с дарителски средства" е определено като безпочвено, тъй като кампанията е била изцяло публична, с ясно описана цел.

Възможни правни действия

В изявлението се напомня, че подаващият неверни твърдения сигнал може да носи наказателна отговорност по чл. 286 от Наказателния кодекс за набедяване, което се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

От фондацията подчертават, че най-важният показател за прозрачността на кампанията остава доверието на хилядите дарители, подкрепили инициативата в рамките на четири часа.

