Пловдивски огнеборец взе Купата по пожароприложен спорт

С изключителна скорост, прецизност и воля за победа Михаил Костов от РДПБЗН – Пловдив, покори върха на XXII състезание за Купата на Българска федерация по пожароприложен спорт.

През изминалите два дни Долна баня бе домакин на спортното събитие, а участие в надпреварата взеха 10-те най-добри отбора от Републиканския преглед, провел се през месец май в Пловдив. За купата на федерацията се съревноваваха над 100 огнеборци от отборите на Стара Загора, Плевен, Враца, Пловдив, Факултет ПБЗН, Шумен, Варна, Кюстендил, Бургас и Русе.

Пожарникарят от Първа служба Михаил Костов затвърди името на Пловдивската дирекция като една от водещите сили в пожароприложния спорт. В дисциплината „Изкачване с щурмова стълба“ той извоюва златния медал с феноменален резултат от 14,38 секунди, оставяйки зад себе си силната конкуренция от цялата страна, а в индивидуалното комплексно класиране (двубой) Костов отново показа класа и дух на шампион, спечелвайки първото място с време 31,90 секунди – доказателство за неговата постоянство, подготовка и истински спортен хъс.