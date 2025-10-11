Базар за авторска фотография днес пред „Котка и Мишка“

Пловдивско фотографско средище, 7 Films Lab и Women In Street Bulgaria ви канят на базар за авторска фотография, днес в сърцето на Капана.

В рамките на фестивала Международни фотографски срещи 2025 – „Една 40-годишна одисея“ пловдивският фотоколектив „7 Films Lab“ ще представи своята визия за базар за авторска фотография в „Котка и Мишка“.

Събитието е вече с няколкогодишна история и основната му цел е да улесни достъпа на широката аудитория до качествена фотография. На мероприятието ще бъдат представени съвременни български автори от различни жанрове на фотографското изкуство. Посетителите ще имат възможно да закупят фотографии директно от техните създатели и да узнаят историята, която стои зад всеки кадър.

В базара ще вземат участие следните автори: Деница Чакърова, Мартина Атанасова, Михаела Аройо, Олга Господинова, Ралица Белчева, Щилияна Андонова, Яница Генова.

Място на провеждане: Кафе-бар „Котка и Мишка“, гр. Пловдив, кв. Капана, ул. „Христо Дюкмеждиев“ 14. Начало: 14.00 часа Край: 19.00 часа.