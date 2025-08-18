\n\u041e\u0442 \u041e\u041f \u201e\u041e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430\u201c \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u0430\u0442, \u0447\u0435 \u043e\u0442 \u0434\u043d\u0435\u0441 \u0441\u0435 \u0432\u044a\u0437\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u044f\u0432\u0430 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u043d\u0430 \u043b\u0438\u043d\u0438\u044f \u2116 17 \u0441\u043b\u0435\u0434 \u043f\u0440\u0438\u043a\u043b\u044e\u0447\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0442\u0430 \u043f\u043e \u0431\u0443\u043b. \u201e\u0428\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0435\u043f\u0442\u0435\u043c\u0432\u0440\u0438\u201c \u0432 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u044a\u043a\u0430 \u043e\u0442 \u0443\u043b. \u201e\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u043e\u043a\u201c \u0434\u043e \u043a\u0440\u044a\u0441\u0442\u043e\u0432\u0438\u0449\u0435\u0442\u043e \u0441 \u0443\u043b. \u201e\u0410\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f\u201c.\u00a0\n