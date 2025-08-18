ГрадътНовини

Автобусна линия № 17 тръгва отново по бул. „Шести септември“

От ОП „Организация и контрол на транспорта“ информират, че от днес се възстановява движението на автобусите по автобусна линия № 17 след приключване на ремонта по бул. „Шести септември“ в участъка от ул. „Владивосток“ до кръстовището с ул. „Акация“. 

