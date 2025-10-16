Акция по кръводаряване в район „Централен“

Пред сградата на район „Централен“ на 17 октомври от 9 до 13 часа ще се състои акция по кръводаряване. Тя се организира от Районния център за трансфузионна хематология в Пловдив и е под мотото „Дари кръв-спаси живот“.

От кръвния център напомнят, че желаещите да дарят кръв трябва да са на възраст между 18 и 65 години. Препоръчително е преди кръводаряването да са се подкрепили с лека храна и да се хидратират с минимум 500 мл течности. Процедурата трае не повече от 10 минути.

