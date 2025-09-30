165 деца се класираха за прием в градини и ясли

725 деца взеха участие в проведеното на 30 септември класиране за прием в детските градини и ясли, съобщиха от Община Пловдив. От тях 446 са в яслена възраст, 138 кандидатстват за първа възрастова група, 79 – за втора възрастова група, 44 – за трета група и 18 – за четвърта възрастова група (за 6-годишни деца). 40 от децата кандидатстват за преместване.

Обявените свободни места бяха общо 304, от тях за яслените групи – 60, за първа група – 91, за втора – 51, за трета – 56 и за четвърта група – 46.

Броят на класираните деца е 165, от тях 60 са класирани за яслените групи, 44 – за първа група, 26 – за втора група, 24 – за трета група и 11 – за четвърта група. Важно за записването на класираните деца е да бъде спазен срокът 6 октомври, включително – дотогава родителите им трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.

Все още има места в част от групите за предучилищно образование към училищата. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи за 5- и 6-годишни деца. Записването в тях е на място в училищата и не е обвързано с електронната система.

Следващото класиране ще се проведе на 16 октомври. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 7 октомври включително.