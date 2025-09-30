206 декара край Марица ще бъдат опазени като защитена местност

Комисия, свикана със заповед на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив, днес единодушно прие предложението за обявяване на „Караджаловска кория“ за защитена местност по смисъла на Закона за защитените територии.

Предложената за опазване територия обхваща площ от 206,68 дка земеделски земи в землището на село Караджалово, община Първомай. Там се намират около двадесет вековни дървета от вида летен дъб (Quercus robur) в отлично фитосанитарно състояние, всяко от които е забележително със своята големина и форма. Дърветата с впечатляващи размери и възраст представляват едни от малкото запазени равнинни вековни дъбове в региона, разположени по поречието на река Марица. Територията е с висока консервационна стойности – естествено тревно съобщество, стопанисвано като пасище и представлява хранителни и гнездови местообитания на редица животински видове, включително и птици.

Територията попада и в границите на защитена зона за опазване на дивите птици „Марица – Първомай“ от мрежата „Натура 2000“. Освен природната си стойност, мястото има потенциал да се превърне в притегателен център за туризъм, образование и научни изследвания.

Летният дъб е дълголетен вид, който може да живее над 1000 години, играе важна роля в поддържането на крайречните екосистеми и е ключов за много животински видове. В миналото такива дъбови гори са заемали големи части от равнините на България, но днес са рядко срещани и подложени на сериозен натиск.

Инициативата за обявяване на „Караджаловска кория“ за защитена местност е внесена от Асоциацията на парковете в България. След днешното положително решение на комисията, предложението ще бъде внесено в Министерството на околната среда и водите за издаване на заповед за обявяване на „Караджаловска кория“ за защитена местност.

В рамките на бъдещия режим се предвижда да бъдат забранени дейности като промяна на предназначението на земята, строителство (с изключение на пътната инфраструктура), сеч, проучване и добив на подземни богатства, залесяване с неместни видове, паша на кози, палене на огън и замърсяване. Така ще се гарантира дългосрочното съхраняване на вековните дъбове и свързаните с тях екосистеми.